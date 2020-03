Ma mère de 98 ans est en CHSLD. Ne pas pouvoir la visiter me brise le coeur

Elle a du fun avec tout le monde, elle agace les employés et rit tout le temps. Depuis que je l’ai amenée ici, au CHSLD, j’ai une maman qui n’est carrément plus celle qu’elle était. Elle est démonstrative. J’arrive, elle me tend les bras, on se donne plein de becs. Elle n’est plus pareille! Je pense que ça lui a fait du bien.

Depuis qu’elle est là, j’ai l’habitude d’aller la voir une ou deux fois par jour: une couple d’heures le midi et une couple d’heures le soir. Je fais son lavage et je lui apporte des petites gâteries. Ma soeur aînée, Juliana, qui habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, vient aussi la voir le plus possible.

J’ai été chanceuse. D’habitude, quand on demande une place en CHSLD , la personne peut être envoyée plus loin. Mais j’ai tenu mon bout et j’ai dit que je l’avais fait venir à Louiseville pour l’avoir proche de moi. Je lui avais promis. Elle a finalement été placée au CHSLD de Louiseville. J’étais bien contente, c’est au bout de ma rue!

Il y a un peu plus d’un an, elle a fait une grosse pneumonie. Elle était vraiment malade, elle ne pouvait plus rester toute seule. Après sa convalescence, je voulais qu’elle vienne près de chez moi, à Louiseville en Mauricie. Je voulais avoir un oeil sur elle.

Ça nous a vraiment rapprochées. Notre relation est tellement plus intime que quand on se parlait seulement au téléphone. On va dehors au jardin, je lui prépare son repas, on parle ensemble de tout et de rien et je lui donne des nouvelles de la famille, parce que ma soeur et moi, on a plusieurs petits-enfants. Quand j’arrive, elle est dans le corridor dans son fauteuil roulant et elle me tend les bras. On se dit qu’on s’aime et qu’on est contentes de se voir.

Mais depuis deux semaines, à cause de la pandémie, je ne peux plus aller voir ma mère, et je ne sais pas ce sera pour combien de temps. Je me sens vraiment impuissante, mais je n’ai pas le choix. Les restrictions sont appliquées à la lettre. Maintenant, les résidents ne mangent plus dans la salle commune, mais chacun dans leur chambre.

Quand j’ai su que c’était fermé aux visites, qu’on ne pouvait plus y aller, j’ai pris ça mal. J’ai beaucoup de questionnements dans ma tête et dans mon coeur. Comment va-t-elle réagir? Comment va-t-elle prendre ça? Est-ce que je vais la revoir relativement en forme? Et s’il lui arrivait quelque chose? Je voudrais pouvoir l’accompagner et qu’elle ne se sente pas toute seule.

Je me sens comme si je ne pouvais pas tenir l’engagement que j’ai pris avec elle, comme si je l’abandonnais, même si je sais que ce n’est pas ça, que ce n’est pas de ma faute.