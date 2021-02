fizkes via Getty Images Lorsque tout cela s’est arrêté, j’étais un peu triste en fait – car les filles sont retournées chez leurs amis, l’école a repris, et je pouvais assister à une réunion Zoom sans avoir à parler de fractions ni à intervenir dans une dispute à propos de la vaisselle. Mais je n’ai jamais souhaité que cela reprenne. (photo d'illustration)

Être parent célibataire est un travail sans relâche. Ma vie est pleine de défis: l’argent, le travail, la solitude, l’inquiétude, la stigmatisation, la garde des enfants, et le fait de devoir jongler avec en permanence pour mener à bien tout cela en étant seule. Il y a aussi des contreparties: une proximité avec ses enfants, une impression d’unité, et un énorme sentiment de réussite et de fierté. Mais depuis la pandémie, les choses sont particulièrement difficiles. Être parent dans un contexte de pandémie n’est pas simple, mais c’est encore plus dur pour un parent isolé. En fait, je pense que c’est certainement la chose la plus difficile que j’ai eue à gérer jusqu’à présent. Je suis également présidente de Gingerbread, une association caritative qui soutient les parents isolés. Je suis donc directement confrontée à certaines des difficultés qu’ils traversent. Récemment, plusieurs de ces difficultés sont devenues insurmontables pour de nombreux parents isolés, y compris pour moi. Vous avez envie de raconter votre histoire? Un événement de votre vie vous a fait voir les choses différemment? Vous voulez briser un tabou? Dénoncer une situation? Vous pouvez envoyer votre témoignage à propositions@huffpost.com et consulter tous nos témoignages. J’ai finalement de la chance. Contrairement à de nombreux parents isolés, je n’ai pas perdu mon emploi, ni mes revenus, je n’ai pas à faire face à la pauvreté et aux banques alimentaires, et j’ai toujours un toit. Subir de graves difficultés et la pauvreté est devenu une réalité bien trop courante pour les parents célibataires. Nous l’avons constaté à Gingerbread, avec notre ligne d’assistance, notre forum et nos groupes locaux, tous inondés d’appels à l’aide. J’ai travaillé à plein temps, et c’est le moins que l’on puisse dire. Nous avons fait de notre mieux pour soutenir tous les parents isolés qui nous ont contactés, en continuant à faire pression sur le gouvernement pour qu’il débloque une aide supplémentaire aux personnes dans ma situation, pour sensibiliser l’opinion publique et collecter des fonds dans un contexte de plus en plus difficile pour les associations caritatives. Quatre de mes enfants sont scolarisés - ma plus jeune fille avait sept ans au début de la pandémie. J’ai également deux enfants plus âgés: une fille qui était en voyage à l’étranger, et un fils à l’université. Ils ont tous fini par rentrer à la maison, et c’est ainsi que nous avons abordé la pandémie.

Mes deux plus jeunes enfants ne travaillent pas indépendamment, alors nous nous sommes assis tous ensemble autour de la table à manger. Moi avec mon ordinateur portable en grande partie inactif à côté de moi, et eux, très distraits et peu concentrés sur leurs devoirs.

Comme beaucoup de gens, je me suis - un peu trop - familiarisée avec Zoom. Comme beaucoup de parents, je me suis aussi bien plus que familiarisée avec Google Classroom, l’apprentissage des fractions, les Romains et la grammaire. Mes deux plus jeunes enfants ne travaillent pas indépendamment, alors nous nous sommes assis tous ensemble autour de la table à manger. Moi avec mon ordinateur portable en grande partie inactif à côté de moi, et eux, très distraits et peu concentrés sur leurs devoirs. Mes deux filles plus âgées commençaient à travailler sur leurs examens de passage aux études supérieures, et devaient faire face à l’incertitude de leur avenir ainsi qu’à la pression du travail scolaire à domicile. Ensemble, nous avons été soumis à plus d’anxiété que je ne l’imaginais. Cecily, ma plus jeune fille, était très anxieuse à l’idée d’être confinée, de me voir mourir ou de mourir. Mes deux adolescents ressentaient de l’anxiété par rapport à leurs amis, leur vie sociale, leurs examens et leur avenir. Mon fils aîné, qui est autiste, a commencé son premier emploi depuis sa chambre d’enfant, sans le costume que nous avions acheté, resté accroché à la porte. J’ai eu du mal à trouver un équilibre. Je devais faire les devoirs avec mes enfants. Je devais travailler en aidant les parents célibataires, largement oubliés pendant la pandémie. Je devais répondre à des appels professionnels quasi incessants, assister à des réunions Zoom et gérer un flux de courriels interminable. Je m’inquiétais pour nos équipes qui travaillaient sans relâche. Je m’inquiétais pour mes enfants. Je devais cuisiner, faire le ménage et faire les courses. Et comme beaucoup de parents isolés, j’étais seule, sans conjoint pour me soutenir ou partager la charge de travail. J’avais du mal à dormir et je me réveillais souvent aux aurores, anxieuse. J’étais submergée par le travail, les tâches et les corvées.

Lorsque ce confinement sera terminé, il se peut que je sois à nouveau un peu nostalgique, mais je peux dire avec certitude que je ne souhaite vraiment jamais revivre cela.