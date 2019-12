«Merci pour tout»: le Noël agité de Julie Perreault et Magalie Lépine-Blondeau

«J’espérais travailler avec elle depuis longtemps. J’ai beaucoup d’affection et de respect pour Julie, confie Magalie Lépine-Blondeau. Elle a très peu joué de comédie et c’est étonnant, parce que c’est une grande comique. C’est l’une des personnes les plus drôles que je connaisse. C’est aussi une grande travailleuse, très généreuse. Je savais que mon travail serait bonifié par sa présence.»

«Ce qui est particulier, c’est qu’elles se sont vraiment liées d’amitié un an avant le tournage. Elles sont même parties en voyage ensemble. Et elles sont arrivées sur le plateau avec ce bagage-là. Julie et Magalie ont toutes les deux un registre assez large, autant au niveau du drame que de l’humour. Elles n’ont pas peur d’aller dans différentes directions. C’était un cadeau pour moi de tourner avec elles.»

Dans le nouveau film de Louise Archambault, deux sœurs pas forcément en bons termes se lancent sur la route des Îles de la Madeleine pour aller répandre les cendres de leur père décédé. L’occasion pour Julie Perreault et Magalie Lépine-Blondeau de former un beau duo comique, le temps d’un road trip tourmenté se déroulant en plein temps des Fêtes.

Au fil de leur road trip, ces deux sœurs que tout semble opposer finissent par se rapprocher, en même temps qu’elles découvrent les affaires pas très nettes de leur paternel décédé (Gilbert Sicotte). De son côté, le personnage de Julie Perreault laisse entrevoir quelques failles, alors qu’un jeune amant éconduit (Aliocha Schneider) viendra chambouler sa vie parfaitement réglée. Tout ça ne manque pas de donner lieu à quelques quiproquos et autres situations cocasses, ponctuées de répliques cinglantes signées Isabelle Langlois.

Des dialogues affûtés

Pour l’écriture de son premier long-métrage, la scénariste de Lâcher prise et de Mauvais karma a laissé libre cours à sa plume aiguisée, pour le plus grand bonheur de Louise Archambault et de ses comédiennes.

«J’aime ça parce que les personnages ont beaucoup de caractère et le sens de la répartie, souligne Julie Perreault. Et quand tu lis le scénario, tout est très clair. Tu sais presque déjà comment tu dois jouer le personnage.»

Présenté comme un road trip au féminin, Merci pour tout est aussi, quelque part, un film de Noël. Et ce, même si les deux sœurs à l’affiche du film ne portent pas spécialement le temps des Fêtes dans leur cœur.

«On a deux personnages qui détestent Noël, mais c’est parce que leur famille est complètement dysfonctionnelle, confie Louise Archambault.

«Le film se déroule durant le temps des fêtes, mais on n’est pas vraiment dans la magie de Noël», renchérit Magalie Lépine-Blondeau. On ne retrouve pas l’image idéalisée qu’on peut avoir du temps des Fêtes.»

Le moment le plus merveilleux de l’année

Reste que comme tout bon film de Noël qui se respecte, Merci pour tout est porté par de belles chansons, dont une pièce originale écrite par Ariane Moffatt et interprétée par Magalie Lépine-Blondeau en personne.

«C’était un défi pour moi parce que je n’ai pas l’habitude de chanter, ça m’intimide beaucoup», avoue la comédienne, que l’on retrouvera au printemps dans la nouvelle série Sans rendez-vous, sous les traits d’une infirmière sexologue en pleine crise existentielle.

En plus de reprendre quelques classiques de Noël, dont l’incontournable It’s the Most Wonderful Time of the Year, Magalie Lépine-Blondeau s’est enfermée en studio pour enregistrer la chanson titre du film que l’on peut entendre dans la bande-annonce.

«C’était plus facile de chanter sur le plateau de tournage parce que je pouvais me cacher derrière mon personnage, dit-elle. En studio, le travail est différent. Il fallait que je me fasse confiance. J’avais aussi une petite pression parce que je ne voulais pas décevoir Ariane Moffatt. Mais au final, je suis contente d’avoir relevé le défi, même si je ne me vois pas du tout sortir un disque!»

Mettant en vedette Julie Perreault, Magalie Lépine-Blondeau, Gilbert Sicotte, Aliocha Schneider, Robin Aubert, Guy Nadon et Patrick Hivon, Merci pour tout prend l’affiche le 25 décembre partout au Québec.