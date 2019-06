La vie dans la Mer Morte

Car si on l’appelle « morte », c’est parce que le niveau de sel y est si élevé que les touristes viennent « flotter » à sa surface. Les poissons, eux, l’ont désertée depuis des milliers d’années, en plus de la végétation.

On savait malgré tout qu’il y avait de la vie microscopique : des archées, cette « branche » de la vie distincte des bactéries et de tout le reste. Mais les archées sont aussi des « extrémophiles », c’est-à-dire des micro-organismes qu’on retrouve, comme leur nom l’indique, dans les endroits les plus extrêmes. Ce qu’une équipe dirigée par un géomicrobiologiste de l’Université de Genève, Camille Thomas, a récemment annoncé dans la revue Geology, c’est la découverte de microbes fossiles vieux de « seulement » 12 000 ans. Une époque où la Mer était déjà impropre à la vie, du moins le supposait-on.

Les chercheurs ont dû pour cela creuser, en 2010, à 430 mètres sous le plancher du lac — le but initial était d’en apprendre plus sur l’évolution des climats dans les 100 000 dernières années — soit une profondeur qui devait rendre la survie de ces bactéries encore plus difficile. La question de savoir où elles puisaient leur nourriture et leur énergie, en-dehors des résidus des archées mortes, reste non résolue.