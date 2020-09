24 ans après. Une grand-mère américaine a fait une drôle d’expérience. Elle a laissé pendant plus de 20 ans un menu McDonald’s dans une vieille boîte à chaussures, sans y toucher. Sa petite-fille a filmé la découverte de ces frites et de ce hamburger d’un autre temps. Elle a diffusé la vidéo sur TikTok.

Les frites et le hamburger sont dans leur emballage d’origine. La scientifique en herbe assure les avoir achetés en 1996 et les a gardés dans leur emballage d’origine. Et ils n’ont pas bougé. «Le steak n’est même pas moisi», s’étonne l’Américaine en découvrant le sandwich. Tous les éléments sont parfaitement intacts et n’ont subi aucune altération avec le temps. «On dirait que les frites auraient pu tomber sous votre siège, il y a un mois environ...», commente la grand-mère. Pas deux décennies!

«Si je mange McDonald’s tous les jours, est-ce que je serais aussi bien conservé?», lâche un internaute amusé sur TikTok. «Imaginez les conservateurs qu’il y a dedans», s’inquiète un autre utilisateur. La vidéo de ce vieux Mcdo, presque comestible, est devenue virale sur le réseau social.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle expérience est menée. D’autres consommateurs de la chaîne de restauration rapide américaine ont laissé leur menu de côté pendant plusieurs années. La plupart du temps la nourriture est étonnamment bien conservée.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.