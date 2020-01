«M’entends-tu?»: un début de saison fracassant

Les douces mélodies de Fabiola, le mutisme de Carolanne et les répliques savoureuses d’Ada. Nous attendions le retour de nos trois (anti) héroïnes avec impatience (presqu’autant qu’Ada avait hâte de revoir ses deux amies), et nous n’avons pas été déçus. La deuxième saison de M’entends-tu?, qui s’est amorcée ce lundi 13 janvier, à Télé-Québec, s’annonce aussi fracassante que la première.

Encore des répliques bonbons

Tout de suite, le ton est donné. On retrouve cette finesse dans les textes de Florence Longpré et de Pascale Renaud-Héber, qui nous émeut et nous fait rire dans la même scène. Car c’est la principale force de cette série récompensée par quatre prix Gémeaux: les autrices et les interprètes savent jongler avec le drame lourd (sans tomber dans le pathos) et le comique avec une adresse plutôt rare.

Comme lorsqu’Ada reçoit sa première visite en prison, après presque deux ans: sa psychologue – ce personnage à la fois très humain et très «gossant» joué avec brio par Sophie Desmarais. On ressent toute la détresse d’Ada, qui n’a pas un séjour très facile en prison et qui se sent seule; c’est un moment très touchant. Et lorsque sa psy tente de la consoler en lui disant qu’elle est là, Ada lui répond, avec la candeur (et l’absence de filtre) qu’on lui connaît:

«À date, vous êtes la seule pis je vous aime même pas tant que ça!»

Il y a aussi ce moment savoureux où Ada se fait (encore) péter la gueule, mais que ça ne l’empêche pas de lancer à son assaillante: «T’as pus de force dins’ bras? Tu t’es trop dounée toute la nuitte?»