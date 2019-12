Télé-Québec Florence Longpré, Ève Landry et Mélissa Bédard dans M'entends-tu?

Les scènes bouleversantes et les répliques bonbons ne manquaient pas dans la première saison de l’étonnante série M’entends-tu?. Et, si on se fie à la bande-annonce, la deuxième saison risque d’être tout aussi savoureuse.

Télé-Québec a publié la bande-annonce de la deuxième saison, ce mardi 17 décembre, en plus d’annoncer qu’elle diffuserait les trois premiers épisodes en rafale le 13 janvier, sans pause publicitaire.