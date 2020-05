La décision dans le dossier de Meng Wanzhou pourrait déterminer le sort de deux Canadiens

DON MACKINNON via Getty Images (photo d'archives)

DON MACKINNON via Getty Images (photo d'archives) La dirigeante de Huawei Meng Wanzhou (centre).

VANCOUVER — Un ancien ambassadeur en Chine a déclaré que la décision de mercredi dans le dossier d’extradition de la dirigeante de Huawei Meng Wanzhou pourrait également déterminer le sort de deux Canadiens détenus en Chine.

David Mulroney, qui a été ambassadeur du Canada en République populaire de Chine entre 2009 et 2012, dit que si Mme Meng est libérée, il s’attend à ce que la Chine finisse par emboîter le pas et libérer Michael Kovrig et Michael Spavor.

«Je crois que les Chinois attendraient quelques mois, mais fermeraient rapidement les dossiers contre les deux Canadiens et ils pourraient rentrer à la maison», a déclaré M. Mulroney en entrevue mardi.

La détention de MM. Kovrig et Spavor a été largement perçue comme des représailles arbitraires contre le Canada pour l’arrestation de Mme Meng, recherchée pour fraude aux États-Unis.