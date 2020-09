Pascal Bérubé porte plainte après avoir reçu des menaces sur Twitter

«Vous et votre conjointe ne pourrez plus marché dans les rue bientôt (sic)», pouvait-on lire dans le message dont M. Bérubé a partagé une capture d’écran en matinée. L’auteur y accusait le politicien d’être un «traître à la nation» et «vendu au mondialisme».

Une menace à ma conjointe et moi pour démarrer la semaine. pic.twitter.com/AcpfmUtqkD

Invité par plusieurs internautes à porter plainte, M. Bérubé a confirmé à l’Assemblée nationale qu’il avait rapporté le message à la SQ et que le corps policier allait ouvrir une enquête.

«J’ai la couenne plutôt dure, mais là on vient d’embarquer ma conjointe là-dedans, là, je vois rouge, et là je peux vous assurer que, là, on vient d’atteindre une autre dimension», a-t-il lancé.

Questionné par le député caquiste Louis Lacroix sur la réaction de sa conjointe, l’animatrice Annie-Soleil Proteau, M. Bérubé a affirmé ne pas pouvoir répéter en chambre les propos de cette dernière.

«Vous la connaissez, elle a du caractère. Je me demande si elle ne serait pas plus dangereuse pour l’individu si elle s’en occupait elle-même», a-t-il poursuivi, mentionnant que Mme Proteau «a été élevée dans Hochelaga» et «a, ce qu’on appelle, comme dans la série C’est comme ça que je t’aime, des méthodes montréalaises».