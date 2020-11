Des Canadiens se disant victimes de menaces étrangères demandent un guichet unique

Adrian Wyld/La Presse canadienne Garnett Genuis et Pierre Paul-Hus écoutent Chemi Lhamo durant une conférence de presse à Ottawa.

OTTAWA — Des Canadiens qui disent avoir été victimes de menaces et d’intimidation de la part d’agents étrangers chinois, iraniens ou russes estiment que les policiers au pays sont actuellement bien mal équipés pour répondre à leurs plaintes.

Ces présumées victimes de menaces demandent donc à Ottawa de mettre en place une ligne téléphonique unique pour accueillir leurs plaintes. Ces personnes estiment que jusqu’ici, tout le monde se renvoie la balle lorsque vient le temps de signaler les menaces de mort qui les visent ou l’intimidation que subissent leurs proches à l’étranger.

C’est pourquoi ces personnes appuient le projet de loi d’initiative parlementaire du député conservateur Garnett Genuis, qui demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures plus énergiques contre l’ingérence étrangère. Le député albertain propose notamment de créer un nouveau «guichet unique» pour signaler de tels gestes.

M. Genuis faisait jeudi le suivi de la motion de son parti adoptée à la Chambre des communes la semaine dernière et qui demande au gouvernement libéral de se montrer plus ferme face aux «menaces à la sécurité nationale» posées par la Chine.

La motion, parrainée par le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères, Michael Chong, a été adoptée par 179 voix contre 146. Elle demande également au gouvernement de déposer dans les 30 jours «un plan robuste, comme l’a fait l’Australie, pour lutter contre l’ingérence de plus en plus forte de la Chine au Canada et l’intimidation sans cesse croissante des Canadiens vivant au Canada».

Le député a réuni jeudi quatre personnes pour une conférence de presse virtuelle, sur la colline du Parlement. Ces témoins ont livré des récits déchirants de menaces et de harcèlement de la part d’agents étrangers actifs en sol canadien.

On a entendu les témoignages de membres des communautés tibétaine et ouïghoure au Canada, d’un homme dont la femme a perdu la vie dans l’écrasement d’un avion de ligne ukrainien en janvier, ainsi que d’un cinéaste et journaliste canadien spécialisé dans les affaires de la Russie.