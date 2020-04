Même après la relance, la pandémie bousculera le quotidien des travailleurs

Des questionnaires destinés à identifier les travailleurs avec des symptômes du nouveau coronavirus, en passant par les arrivées graduelles au travail et aux règles visant à assurer une distance suffisante entre les employés, les mesures sont très nombreuses dans les guides sanitaires mis en ligne par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

«Tout le monde va devoir mettre un peu d’eau dans son vin (...) parce que la vie ne reprendra pas comme auparavant», a expliqué Marie-Hélène Jetté, associée spécialisée dans le droit du travail chez Langlois avocats.

À son avis, dans le but de limiter la propagation de la COVID-19, il ne faudrait pas s’étonner que les employeurs mettent en place des «déclarations obligatoires» qui peuvent paraître intrusives et même voir des entreprises exiger de prendre la température de leurs employés avant le début de leur quart de travail.

Myriane Le François, qui se spécialise également dans le droit du travail au cabinet BLG, a abondé dans le même sens, estimant que ces mesures risquent de demeurer en place tant qu’il n’y aura pas de vaccin ou de traitement pour le coronavirus. De plus, les protocoles devront être adaptés pour chacune des entreprises parce que de nombreuses questions entourent le déploiement des mesures sanitaires.

«Pendant que des gens attendent en ligne pour que l’on prenne leur température, est-ce qu’ils sont rémunérés ou pas? a imagé l’avocate. Ce sont des questions qu’il faut se poser.»

Depuis le début de la crise, Me Jetté et Me Le François ont chacune accompagné des entreprises qui ont pu poursuivre leurs activités parce qu’elles oeuvrent dans des secteurs jugés essentiels. Dans l’ensemble, les employeurs et les travailleurs ont généralement accepté de faire des compromis, ont-elles expliqué.

Refus de revenir

Si Québec a signalé que des entreprises pourront rouvrir leurs portes, il reste à voir si les salariés qui craignent pour leur santé voudront rentrer au travail. Interrogé en conférence de presse, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, s’est limité à dire que le gouvernement avait du temps devant lui.

«Moi, je suis très confortable qu’on va convaincre les employés que c’est sécuritaire comme endroit de travail», a-t-il répondu, lorsqu’interrogé sur cette possibilité.

Me Jetté a expliqué qu’une fois qu’un employeur a mis en place les mesures recommandées, les employés rappelés ont l’obligation de revenir au travail.