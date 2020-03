Mélissa Désormeaux-Poulin et sa muse pour «Ruptures» réunies pour une première entrevue

V Mélissa Désormeaux-Poulin et Suzanne Pringle à «La semaine des 4 Julie».

L’actrice et la muse étaient réunies pour la première fois dans une entrevue mercredi soir, sur le plateau de La semaine des 4 Julie, et l’animatrice en a profité pour relever leurs ressemblances.

Mélissa Desormeaux-Poulin et Me Suzanne Pringle, avocate en droits de la famille, ont confié que plaider en cour était le moment le plus stressant pour elles.

La comédienne avait d’ailleurs ses petits rituels, lorsqu’elle tournait la série, à l’instar de sa muse.

Mélissa Desormeaux-Poulin a confié à Julie Snyder qu’elle écoutait en boucle la chanson Humble, de Kendrick Lamar, avant de se rendre tourner ces scènes où elle devait plaider.

«C’étaient les pires moments, les plus stressants!», a indiqué la comédienne, en comparant cette performance à se rendre sur scène pour jouer au théâtre.

Suzanne Pringle a expliqué, de son côté, qu’elle mettait toujours les mêmes bijoux pendant tout le procès, et que ses plaidoiries ne devaient jamais être agrafées.

L’avocate a aussi mentionné que les scènes les plus réalistes de l’excellente série Ruptures, dont la cinquième et dernière saison a été diffusée à l’automne à Radio-Canada, étaient celles qui montraient des interrogatoires hors cour.

«C’est vrai, ça se passe vraiment comme ça», a-t-elle spécifié.

Épidémie: Julie Snyder prédit une deuxième saison

Mélissa Désormeaux-Poulin est aussi revenue sur la série Épidémie, dont le dernier épisode a été diffusé mardi soir. Julie Snyder lui a demandé la question qu’on se pose tous, à savoir s’il y aura une deuxième saison… ce à quoi la comédienne a répondu qu’elle ne le savait pas.

L’animatrice et ses invités ont ensuite accueilli trois furets sur le plateau – et Julie Snyder a fait remarquer que «c’est vrai que ça sent fort»!

Pendant que Mélissa Désormeaux-Poulin tentait maladroitement de retenir sur elle un des furets (qui désirait ardemment s’enfuir!), l’animatrice a installé un long tuyau entremêlé sur le plateau, pour pouvoir prédire si la série allait être de retour en ondes.

Et comme le furet a bel et bien traversé tout le tuyau, l’animatrice a décrété qu’il y aurait une deuxième saison d’Épidémie. Ça y est, on est fixé!

Ce jeudi, Julie Snyder reçoit la comédienne Sophie Cadieux et la cascadeuse Cassandre Thomas.

La semaine des 4 Julie est diffusée du lundi au jeudi à 21h sur les ondes de V, et est disponible en rattrapage sur noovo.ca.