«Ruptures»: Mélissa Désormeaux-Poulin fait ses adieux à Ariane Beaumont

Le tout dernier épisode de l’excellente série Ruptures sera diffusé ce lundi 2 décembre.

Mélissa Désormeaux-Poulin, qui a interprété de main de maître l’avocate spécialisée en droit de la famille Ariane Beaumont au cours des dernières années, a tenu à marquer le coup par l’entremise de son compte Instagram.

«Dire au revoir, terminer, partir, conclure un chapitre, j’ai toujours trouvé ces moments particuliers. Cette fin, je la trouve belle et difficile. Cette fin, je ne savais pas qu’elle me toucherait autant. Dire adieux à cette Ariane plus grande que nature, ça me fait mal, mais surtout, dire au revoir à tous ces humains extraordinaires que j’ai eu la chance de découvrir et côtoyer pendant cinq ans. Je me suis attachée profondément. C’est indéniable quand on est bien accompagné, on passe au travers de tout», a déclaré la principale intéressée.

Mélissa Désormeaux-Poulin conclut en remerciant l’équipe de la série, qui va «terriblement lui manquer», et le public pour avoir suivi la série «avec autant de ferveur».

La grande finale de Ruptures sera diffusée ce lundi 2 décembre à 21h, sur les ondes d’ICI Télé.