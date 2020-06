Déjà un nouveau mandat à la radio pour Mélanie Maynard

Moins de deux semaines après avoir été remerciée par Rouge, Mélanie Maynard a retrouvé un micro sur les ondes de la nouvelle station de radio montréalaise WKND 99,5.

À compter du 17 août prochain, Mélanie Maynard coanimera l’émission du matin de ce nouveau diffuseur qui, d’ici là, proposera une programmation entièrement musicale à ses auditeurs pour la période estivale.

Anne-Marie Withenshaw et Alexandre Despatie seront pour leur part à la barre de l’émission du retour.

«La fameuse phrase ″rien n’arrive pour rien″ a pris tout son sens avec l’offre de la radio WKND 99,5, une radio différente qui arrive comme un vent de fraîcheur», a déclaré Mélanie Maynard par voie de communiqué.

«Pour moi, le plus grand danger dans l’exercice de mon métier a toujours été d’offrir la même recette apprêtée différemment. La proposition de WKND 99,5 m’est donc apparue enfin comme le nouveau menu que j’attendais depuis longtemps. Une radio à échelle humaine qui met les auditeurs et l’authenticité au cœur de ses préoccupations avec de la musique qu’on écoute pour vrai. Faire partie d’une jeune station où tout est à faire rend le défi encore plus excitant!»

L’identité de l’animateur qui accompagnera Mélanie Maynard dans ce nouveau mandat n’a pas encore été dévoilée. Sur Instagram, la principale intéressée a néanmoins piqué la curiosité de ses abonnés en écrivant à cet effet : ″Je pense que vous haïrez pas ça″.

Nous apprenions également, ce mercredi 17 juin, que ce sont Anne-Élisabeth Bossé, Richard Turcotte et Meeker Guerrier qui reprendront les rennes de l’émission On est tous debout, sur les ondes de Rouge, à compter de la fin août.