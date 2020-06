«On est tous debout»: Mélanie Maynard remercie les auditeurs pour leur soutien

Vendredi dernier, nous apprenions que Rouge avait décidé de remplacer la totalité de l’équipe de l’émission On est tous debout lors de la saison 2020-2021. C’était donc la fin pour Mélanie Maynard, Dominic Arpin, Marjorie Vallée et Patrick Langlois après des années de loyaux services.

Une décision qui a pris les auditeurs par surprise et qui a suscité l’incompréhension. Ces derniers ne se sont d’ailleurs pas gêné pour faire part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, tout en démontrant leur soutien envers les principaux intéressés en leur faisant savoir à quel point leur travail était apprécié.

À la suite de tous ces commentaires, Mélanie Maynard a pris le temps de remercier le public pour cette «immense vague d’amour».

«J’avoue que ça m’a fait un bien fou de vous lire, la confiance en sa valeur est facilement fragilisée lors de situation comme ça. C’est une série de petits deuils pas faciles à faire, et de savoir que nous étions à ce point appréciés donne un vrai sens à ces dernières années passées en votre compagnie», a-t-elle déclaré par l’entremise de sa page Facebook.

«Merci à mes collègues en or, derrière et devant le micro, c’est quand on perd quelque chose ou quelqu’un qu’on en réalise la vraie valeur. Merci à Bell aussi. Tu ne sais probablement pas qui je suis à Toronto, mais j’ai adoré mes cinq années à vos antennes. Je souhaite de merveilleuses années à la nouvelle équipe. On vous laisse avec des auditeurs de qualité, prenez-en bien soin.»

Malgré la douche froide des derniers jours, Mélanie Maynard demeure optimiste quant à la suite des choses, se décrivant comme une personne qui «carbure au changement et à la nouveauté».

Mais avant de passer à la prochaine étape, elle s’est tout de même permis de partager un heureux souvenir de toutes ces années passées derrière le micro d’On est tous debout.