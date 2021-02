Mélanie Maynard s'ouvre sur la différence d'âge dans son couple

«J’avais l’impression de transgresser une loi. C’était l’image sociale que je venais briser. J’avais toujours été avec des partenaires plus âgés. Mon ex, avant, avait huit ans de plus que moi.»

«La différence d’âge me troublait au plus au point. Au début de notre relation, je passais mon temps à nous prendre en photos, et je les regardais pour voir ce que les autres voyaient. Je voulais voir si ça paraissait tant que ça. Pour moi, il y avait comme un interdit», a-t-elle confié.

La principale intéressée a d’abord fait part des appréhensions qu’elle avait au début de leur relation, elle qui avait toujours fréquenté des hommes plus âgés par le passé, et qui avait alors l’impression de «transgresser une loi, un genre d’interdit».

Mélanie Maynard a poursuivi en expliquant qu’elle avait fini par passer par-dessus ses appréhensions et ses préjugés, expliquant qu’elle avait manqué de modèles au départ. Le stéréotype veut, effectivement, que ce soit davantage les hommes qui fréquentent des partenaires plus jeunes, en particulier dans le milieu du showbiz.

«Je me traitais de cougar, je faisais toutes les blagues. Je les entendais sur les plateaux de tournage : ″Ah, elle est allée se chercher un boy toy″. Parce que, en plus, c’est un immigrant, il vient de Madrid, et on ne parlait pas la même langue. [...] On baragouinait l’anglais», a-t-elle confié.

Elle dit également demeurer sereine face à l’idée que cette relation puisse prendre fin un jour, puisque celle-ci lui a déjà beaucoup apporté.

«J’ai l’impression qu’il a regardé la femme qui n’était plus là depuis des années [...] Même s’il me laisse un jour, il m’aura tellement apporté, il m’aura tellement remis à ma place [...] Je ne me suis jamais sentie aussi belle que depuis que je suis avec ce gars-là», a-t-elle déclaré.

«On ne peut pas taire le fait que c’est comme une deuxième jeunesse. Retomber en amour. Revivre ces papillons que tu pensais qui n’allaient plus jamais te visiter. Dans l’acceptation, dans la maturité aussi que tu as. Tu as déjà vécu des relations, tu connais tes limites. Il y a quelque chose d’extrêmement frais», a-t-elle expliqué.

Mélanie Maynard dit filer encore le parfait bonheur avec son amoureux, tous deux désirant continuer de vieillir aux côtés et dans le regard de l’autre.

«Mon chum m’a toujours dit : ″J’ai tellement hâte que tu sois vieille, parce que tu vas enfin comprendre pourquoi je t’aime. Parce que je vais être encore là″. On veut vraiment vieillir ensemble», a-t-elle conclu.