Vous recevez cette année? Direction la SAQ Dépôt pour faire le plein de vino et bénéficier du fameux 15% de rabais à l’achat de 12 bouteilles et plus. Et oui, il y a de bons crus. Voici les 15 meilleurs selon la sommelière Natalie Richard, animatrice et auteure du livre Routes des vins dans le monde - 50 itinéraires de rêve.