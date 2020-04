Les 10 meilleurs sketchs de Marc Labrèche de la dernière saison

La plus récente saison de l’émission Cette année-là, diffusée sur les ondes de Télé-Québec, nous a offert une autre excellente cuvée de sketchs mettant en vedette un Marc Labrèche en très grande forme.

En cette période d’incertitude et d’isolement social, il est important de se faire plaisir et de ne pas oublier l’essentiel. C’est pourquoi nous avons réuni pour vous les plus hauts faits d’armes réalisés par Marc Labrèche, ce trésor national, et son équipe au cours de la dernière saison télévisuelle.

Voici donc notre palmarès des dix meilleurs sketchs de la saison de Cette année-là.