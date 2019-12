Nos 10 champagnes et mousseux préférés pour les Fêtes

Veuve Clicquot La Grande Dame 2008

SAQ

Voilà un champagne d’exception à servir lors de vos plus grandes occasions. Nommé ainsi en l’honneur de la fondatrice Madame Clicquot, reconnue comme la grande dame dans le monde, cette bouteille composée à 92% de pinot noir et 8% de chardonnay est d’une élégance et délicatesse sans pareil. Les bulles sont à la fois puissantes et ultra fines. Au nez se dégage des notes de noisettes, de fruits secs, mais aussi d’agrumes. On a droit à un vin tendu, quasi salin avec une agréable longueur en bouche appuyée par une saisissante fraîcheur. Une autre très grande cuvée pour la maison. / 276,50$