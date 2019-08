Voici les 25 meilleurs employeurs au Canada en 2019

Votre patron vous traite en esclave? Visez plus haut et déposez votre CV chez l’un des 25 meilleurs employeurs du pays choisis par le site d’emploi Indeed.

Quatre entreprises québécoises se démarquent au palmarès. Vidéotron se taille d’abord une place pour la première fois au classement national en occupant la 7e position. La compagnie de télécommunication avait d’ailleurs été classée au premier rang du plus récent palmarès des employeurs québécois grâce à sa culture d’entreprise et à la conciliation travail et vie personnelle.

Suivent Desjardins au 9e rang, Banque Nationale au 14e et Ultramar au 22e.

La première position revient à l’entreprise spécialisée dans l’industrie du sport et du divertissement Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), propriétaire des Raptors de Toronto qui ont remporté leur tout premier championnat de la NBA. La culture en milieu de travail serait sa force numéro un.

Suit la chaîne d’hôtels Fairmont Hotels & Resorts où on vante les possibilités d’avancement et de voyager. En troisième position, figure la Banque TD où la conciliation travail/vie personnelle serait avantageuse.

Pour établir sa liste, Indeed a compilé les avis et les évaluations publiés sur ses pages Entreprises entre juin 2017 et juin 2019. Les critères suivants ont été pris en compte : la rémunération et les avantages sociaux, la conciliation travail/vie personnelle, la culture, la gestion, la sécurité d’emploi et les possibilités d’avancement.

Voyez le top 25

1. Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE)

2. Fairmont Hotels & Resorts

3. Banque TD

4. Husky Energy

5. Ericsson

6. CIBC

7. Vidéotron

8. Banque Royale

9. Desjardins

10. Fluor Corp

11. Suncor

12. Deloitte

13. TELUS Communications

14. Banque Nationale

15. Intact

16. BMO Financial Group

17. Shaw Communications

18. GE Corporate

19. Ledcor

20. American Express

21. Apotex

22. Ultramar

23. Financière Sun Life

24. KPMG

25. Capital One