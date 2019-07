5 cidres d’ici rafraîchissants et surprenants

Si le vin québécois mûrit, le cidre de chez nous est, lui, déjà bien mature. Les cidreries n’arrêtent pas pour autant de se réinviter, façonnant des alcools de pommes toujours plus fins et diversifiés. Retombez en amour avec le cidre en trempant vos lèvres dans ces rafraîchissantes découvertes. Rabaska - Verger Petit & Fils

Courtoisie

Ce nouveau cidre pétillant, pas trop sucré et vif, nous rafraîchit dès la première gorgée. Son goût bien fruité révèle aussi de chouettes notes florales. Pas pour rien qu’il a remporté l’Or dans la catégorie des cidres pétillants à la plus récente Coupe des Nations et est mis de l’avant dans tous les restaurants La Cage! 11,99 $, 4 x 255ml - En vente dans les Couche-Tard, Metro et IGA Première Station - Cidrerie Milton

Cidrerie Milton

Ce sublime cidre artisanal extra sec n’a rien à voir avec les cidres commerciaux. Sa douceur, ses bulles légères obtenues naturellement et son petit côté sauvage, quasi champignonné, surprennent vraiment. C’est le genre de cidre qu’on ne se tanne jamais de boire. Psst : c’est le cidre officiel du Festival Bières et Saveurs de Chambly. Disponible dans certains bars, commerces spécialisés et à la cidrerie La bolée pétillante rosé - Cidrerie Du Minot

SAQ

C’est la toute dernière création de la Cidrerie du Minot. Vendue en cannettes, la bolée présente une effervescence subtile, des notes de pommes qui se mêlent agréablement à celles de petits fruits rouges. Il se démarque par ses fines bulles obtenues par une seconde fermentation, mais aussi sa délicate amertume due à la chair rosée des pommes Geneva et Mont-Royal. Il n’est pas sans rappeler le cidre Mystique Rosé de la même cidrerie. À savourer en toute occasion, surtout en plein soleil! 11,80$, 4 x 250ml à la SAQ Blanc bec bio - Domaine Lafrance

Domaine Lafrance

Le Domaine Lafrance a charmé les Québécois avec ses cidres ultra fruités et abordables, mais voilà qu’il nous propose une charmante alternative plus sec, son cidre tranquille demi-sec biologique. Tout simple, le blanc bec présente une douce acidité et des arômes de pommes mûres et de fleurs blanches. À savourer très frais à l’apéro. 13,30$ à la SAQ Boire la vie en rose - Michel Jodoin

SAQ