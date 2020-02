7 baumes à lèvres qui réparent pour vrai

Masque de nuit pour les lèvres - LANEIGE

LANEIGE/Facebook

Du luxe en petit pot. Infusé d’acide hyaluronique, de vitamine C et d'extraits de petits fruits, le divin masque de nuit pour les lèvres de LANEIGE - qu’on utilise aussi le jour tant on est accro - apaise et adoucit les lèvres en un clin d’oeil. Son super-pouvoir : il répare tout sur son passage. Bye, bye les peaux mortes et rougeurs! 26$ chez Sephora