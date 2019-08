Les 11 meilleures poutines à Québec et les environs

Frites, sauce, fromage : ce trio divise les Québécois depuis toujours. Où manger la meilleure poutine? Arpentant les artères et les cantines de la capitale, nous vous proposons notre liste des « meilleurs spots » à Québec et les environs. À vous de débattre!

Chez Gaston

Au cœur du quartier Saint-Roch, la petite cantine Chez Gaston fait courir les foules. De nombreux artistes y ont même fait un saut lors de leur passage du Festival d’été de Québec. La fin de semaine, l’endroit ferme à 4h du matin et il est toujours populaire à la fermeture des bars. Commandez une Gastone : assurément la version la plus décadente avec ses saucisses, rondelles d’oignons frits et un quart de Joe-Louis. Oui, un gâteau sur le dessus! De quoi combler les appétits de fin de soirée! 332, rue Dorchester, Québec.

Fromagerie Victoria

Le fromage en grains 100% lait de la Fromagerie Victoria n’a plus besoin de présentation. Avec plusieurs succursales en province, voilà qu’elle fait maintenant le bonheur des gens de Québec, avec l’ouverture récente d’un restaurant dans le quartier Lebourgneuf. Loin des cantines, le vaste restaurant regroupe aussi sous le même toi un comptoir de commandes à emporter, un bar laitier et la vente de fromages et plusieurs produits maison.

La poutine est toujours faite de fromage en grains frais du jour et d’une délicieuse sauce maison. Notre préférée est la sauce aux poivres. 100 rue Bouvier, Québec, Galeries de la Capitale (comptoir) 164, route du Président-Kennedy, Lévis