8 bonnes crèmes à mains

Crème à mains lavande et chanvre - Bleu Lavande

Bleu Lavande/Facebook

Cette crème végane faite à base de beurre de cupuaçu (repulpant et apaisant) et d’huile de pracaxi (antibactérien et nourrissant) ravive nos menottes en douceur tout en dégageant d’agréables effluves d’amandes et de lavande. Sa formule pas trop grasse nous permet de poursuivre nos activités sans avoir les mains collantes. / 13$