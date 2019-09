5 nettoyants pour éviter les boutons

Les changements de température font la vie dure à notre couenne. Pour éviter l’apparition d’incommodants boutons, dégagez vos pores en douceur avec ces nettoyants chouchous. Nettoyant régulateur de sébum - OleHenriksen

Avoir le front luisant ne signifie pas qu’il faut tout décaper. Ce nettoyant en gel-crème fait à base d’acide glycolique et lactique ainsi que d’un mélange exclusif d’OleHenriksen - composé d’actifs végétaux puissants, dont des extraits de thé vert, d’eucalyptus, d’algue (varech) et de mousse irlandaise - permettent de libérer les pores, d’éliminer l’excès de sébum, sans pour autant laisser la peau sèche. On l’utilise matin et soir sans problème, en appréciant toujours ses effluves vivifiants de menthe et d’eucalyptus. 34$ pour 147ml chez Sephora Lait nettoyant doux Evercalm - REN Clean Skincare

Vous êtes abonnés aux rougeurs? Essayez le lait nettoyant de la marque REN Skincare, spécialisée dans les produits apaisants dépourvus d’ingrédients synthétiques agressifs ou obstruants. La texture légère et veloutée du lait nous a conquis immédiatement, puis au rinçage on ne sent pas du tout le côté gras. Notre épiderme est à la fois purifié et vivifié, prêt à affronter les affres du quotidien. C’est le genre de nettoyant parfait pour les peaux ultra réactives. 42$ pour 150ml chez Sephora Confidence in a Cleanser - IT Cosmetics

Ce nettoyant est rempli de super-pouvoirs. Il enlève le maquillage, nettoie les pores, hydrate, répare et n’abîme pas la fragile peau du contour de l’oeil. Composé de collagène, de céramides et d’acide hyaluronique aidant à hydrater ainsi que d’avoine colloïdale apaisante, ce sérum nettoyant donne le boost d’hydratation nécessaire qu’on a besoin lors du nettoyage en plein changement de saison. 37$ pour 148 ml chez Sephora Soin lavant Toleriane - La Roche-Posay

Beaucoup de gens à la peau sensible ne jurent que par la gamme Toleriane de La Roche-Posay. Et avec raison. Ce nouveau gel-crème nettoyant donne la juste balance entre pouvoir purifiant et hydratant. Sa texture légère et laiteuse est d’ailleurs parfaite pour l’utiliser avec une brosse nettoyante. 22$ pour 200ml Lingettes micellaires démaquillantes au Charbon - Bioré

