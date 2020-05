Et le meilleur interprète canin est... Uggie de «The Artist»

ASSOCIATED PRESS Photo/Joel Ryan, File Uggie le chien, qui a joué dans le film The Artist, assiste à une projection spéciale du film à Londres (photo d'archive)

En 2019, c’est le pitbull Brandy, dans Once Upon a Time in Hollywood, qui a été distinguée. À l’origine de cette distinction canine, Toby Rose a décidé de récompenser une nouvelle fois Uggie pour sa prestation dans The Artist, mais aussi pour avoir arboré son prix pendant toute la promotion du film, a-t-il indiqué à l’AFP.

Un prix qui braque aussi les projecteurs sur le travail de l’éducateur canin Omar Von Muller, à l’oeuvre également pour le film de Quentin Tarantino, avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.

Remporter la Palm Dog a été la rampe de lancement pour The Artist jusqu’aux Oscars, se souvient-il. «À l’époque, on ne savait pas comment le film allait être reçu», raconte-t-il à l’AFP, de son domicile à Los Angeles décoré de nombreux portraits d’Uggie. «C’était un membre de la famille. Il aimait travailler et avoir l’attention sur lui, sur les plateaux. Il sera pour toujours dans nos coeurs».