Le prince Harry pourrait-il vraiment devenir gouverneur général du Canada?

Le coup de sonde réalisé par Dart et Maru Voice Canada indique que quelque 60% des Canadiens aimeraient voir le fils cadet de Lady Di succéder à Julie Payette comme gouverneur général.

Le petit-fils d’Élisabeth II pourrait-il «continuer de servir la reine» - comme il a dit vouloir le faire - en devenant son représentant au Canada, à titre de gouverneur général? En tout cas, l’idée plairait à une majorité de Canadiens, à en croire les résultats d’un sondage publié jeudi. Il est toutefois important de noter que le coup de sonde a été réalisé en ligne le 6 janvier, deux jours avant l’annonce-choc du duc et de la duchesse de Sussex.

Alors que le prince Harry et son épouse Meghan viennent d’annoncer leur intention de s’affranchir financièrement de la famille royale pour venir s’installer une partie de l’année en Amérique du Nord, les spéculations vont bon train quant à leur avenir professionnel.

Et ce changement de tradition ne relève d’ailleurs que du bon vouloir des gouvernements qui se sont succédés à Ottawa. «Ça faisait partie d’une volonté prolongée de “canadienniser” progressivement les institutions après la Deuxième Guerre mondiale», explique Philippe Lagassé, professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université de Carleton.

Par ailleurs, même l’organisation de la Ligue monarchiste du Canada n’est vraiment pas chaude à l’idée. Dans une publication Facebook mise en ligne vendredi, on y souligne que l’acceptation de ce nouveau rôle par le couple contredirait «une partie de leur motivation déclarée pour leur désir d’un nouveau rôle».

Il ajoute que la mission des représentants de la reine comme le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs est aujourd’hui de représenter la communauté locale, d’abord et avant tout. «Et bien que le prince Harry ait des liens avec le Canada, il n’est pas Canadien», rappelle le professeur.

S’ils souhaitent vivre et travailler au Canada, le prince Harry et son épouse Meghan devraient passer par l’un des différents programmes de Citoyenneté, Réfugiés et Immigration Canada, à moins que le gouvernement ne s’en mêle.

La Loi sur la citoyenneté prévoit que «le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation d’apatridie ou à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada».

«Je pense que ce serait mal vu si le prince recevait un traitement préférentiel, alors qu’un grand nombre de personnes qui ont fait beaucoup pour le Canada souhaitent devenir citoyens», estime M. Lagassé.