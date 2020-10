Meghan et Harry plus impopulaires que jamais, selon un sondage

Max Mumby/Indigo via Getty Images

Selon le sondage mené par le groupe de recherches internationales YouGov , Meghan et Harry n’ont jamais été aussi impopulaires. Parallèlement, la reine Elizabeth II n’a jamais été aussi populaire.

Ce sondage a été dévoilé le 28 octobre et fait donc écho à l’après Megxit. Depuis le 18 janvier 2020, le prince Harry et son épouse Meghan ont renoncé à leur titre d’altesse royale et donc aux fonds publics après leur décision de se mettre en retrait de la famille royale.