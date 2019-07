Meghan Markle et Beyoncé glamour sur le tapis rouge du Roi Lion

Samir Hussein via Getty Images

L’avant-première du Roi Lion, à Leicester Square à Londres, a été un tapis rouge mémorable à plusieurs titres d’ailleurs. Ce dimanche 14 juillet, on a vu défiler Meghan Markle accompagnée du prince Harry, et un autre couple super star Beyoncé et Jay Z. Sans oublier de mentionner une brochette impressionnante de stars! Pour ce tapis rouge des plus attendus, la duchesse de Sussex portait une robe noire signée Jason Wu, aux magnifiques jeux de transparence. Les cheveux tirés en un chignon serré, son teint radieux, jusqu’à la petite minaudière précieuse qu’elle tenait, tout était parfait.

Samir Hussein via Getty Images

Autre couple super star, c’était bien entendu Beyoncé - qui prête sa voix à Nala - et Jay Z. Queen B portait une robe dorée signée Cong Tri, fendue largement sur la jambe, impressionnante. Quant au décolleté, il dévoilait magnifiquement sa silhouette.

Dave J Hogan via Getty Images

C’est la rencontre entre Meghan Markle et Beyoncé qui a fait couler beaucoup d’encre. Queen B et Jay Z n’auraient pas respecté le protocole royal - et on se demande encore ce que les deux femmes ont pu se raconter à la suite d’une accolade et embrassade qui n’a pu échapper à personne. Il semblerait qu’elles aient parlé de leurs enfants selon les témoins de la scène.

WPA Pool via Getty Images

WPA Pool via Getty Images

Tout le gratin était là. Elton John était présent aussi, lui qui était l’interprète de « Can you feel the love tonight » - extrait du Roi Lion - sorti en 1994. Mais aussi Pharell William, Vin Diesel et de nombreux autres VIP. Voici un aperçu des personnalités présentes à cette avant-première à Londres.

SOPA Images via Getty Images Elton John et Dvid Furnish

Samir Hussein via Getty Images Pharell Williams et Helen Lasichanh

Samir Hussein via Getty Images Maya Jama

Samir Hussein via Getty Images Florence Kasumba

SOPA Images via Getty Images Ryan Thomas et Lucy Mecklenburgh