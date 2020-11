Meghan Markle révèle avoir fait une fausse couche dans un texte poignant

MICHELE SPATARI via Getty Images

«Après avoir changé sa couche, j’ai ressenti une forte crampe», Meghan Markle comprend qu’elle fait une fausse couche en changeant Archie, en juillet dernier. C’est dans des mots poignants que Meghan se confie dans les colonnes du New York Times , ce mercredi 25 novembre.

Un texte fort et très personnel qui nous engage à être plus empathique en cette période dure et sans précédent.