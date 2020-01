Je suis médicamentée et ça me permet d’être une meilleure maman

Mais ses pleurs m’ont tellement effrayée que cette pensée m’est venue à l’esprit: «Et si c’était vraiment une crise cardiaque, plus tôt dans la journée, et en fait, je suis morte, et il a peur de moi parce que je suis un fantôme?»

Ce soir-là, alors que mon fils et moi construisions paisiblement des ponts et des pistes connectées dans sa chambre, il m’a soudainement regardée et s’est mis à pleurer. Selon toute vraisemblance, il vivait un moment commun pour un tout-petit, probablement énervé que je n’aie pas construit la gare selon ses spécifications exactes mais non communiquées.

Je jouais avec mon fils de deux ans et ses trains au moment où j’ai réalisé que je n’étais plus en contrôle de mon combat de toujours contre l’anxiété et que j’avais besoin d’aide.

Il faut savoir que j’ai toujours été une personne assez pragmatique, donc le fait que mon cerveau soit allé dans cette direction me ​​faisait aussi peur que la pensée que ça pouvait être vrai. J’ai appelé mon mari pour qu’il monte à l’étage et joue avec mon fils, je suis allée dans ma chambre, confuse et je me suis allongée sur le lit en essayant de respirer. J’ai senti mes mains et mes pieds s’engourdir comme ils le faisaient souvent depuis quelque temps et j’ai essayé de me réconforter par le fait que le chat me regardait droit dans les yeux, donc je n’étais probablement pas morte.

Jusqu’à ce que je me dise: «Mais les chats ne voient-ils pas les fantômes?»

J’ai appelé mon médecin le lendemain et j’ai commencé à prendre du Zoloft, un médicament anti-anxiété, à la fin de la semaine. Un peu plus d’un an plus tard, je suis enceinte de huit mois et je prends toujours mes petites pilules jaunes tous les jours, sans intention d’arrêter de sitôt.

Je suis une maman médicamentée et je suis reconnaissante chaque jour parce que je suis une meilleure maman grâce à ça.

La dépression et l’anxiété postpartum sont un problème pour tant de mamans

Pour être claire, je ne suis pas une professionnelle de la santé et ce n’est pas une recommandation. Je suis juste une maman qui a traversé une passe difficile et une autrice avec la capacité de partager ce que j’ai vécu. Les médicaments ne sont certainement pas un remède magique pour les troubles de l’humeur du post-partum et ne conviennent pas à tout le monde. Heureusement, il existe de nombreuses options de traitement, y compris la thérapie, qui fait également partie d’un plan de soutien à plusieurs volets dont je bénéficie.

Parce que j’ai résisté à l’aide professionnelle pendant si longtemps, il a fallu attendre que mon fils ait trois ans pour que je reçoive un diagnostic officiel de trouble d’anxiété généralisée (aggravé par le traumatisme de mes fausses couches) et éventuellement d’anxiété et de dépression post-partum après sa naissance. Je suis également considérée comme ayant un risque élevé de récidive à la naissance de mon prochain bébé.

J’ai vécu ce que vit près d’une Canadienne sur quatre,soit la dépression post-partum ou un trouble anxieux dans les mois suivant la naissance. Et selon Statistique Canada, sur le seul tiers qui reçoit un traitement pour ses symptômes, je suis parmi les 38% qui prennent des médicaments.