Québec annonce des mesures pour aider les médias écrits

QUÉBEC — Les médias écrits québécois, confrontés à une crise sans précédent, vont recevoir un coup de pouce du gouvernement pour souffler un peu et se donner un minimum de marge de manoeuvre financière, d’ici cinq ans.

Pour les aider à traverser la crise en attendant de trouver un nouveau modèle d’affaires, Québec privilégie la voie fiscale.

Les entreprises de presse pourront donc désormais se prévaloir d’un crédit d’impôt remboursable de 35 pour cent sur le salaire des employés.

La mesure, annoncée mercredi, est rétroactive au premier janvier 2019, et vaut pour chaque employé de la salle de rédaction, jusqu’à concurrence de 75 000 $ de revenu annuel.

Seront admissibles les employés de la salle de rédaction et le personnel lié à l’exploitation des technologies de l’information des médias écrits.

L’annonce a été faite mercredi, conjointement par le ministre des Finances, Éric Girard, et la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, à la suite de la récente commission parlementaire sur l’avenir des médias et la vente forcée des six journaux du Groupe Capitale Médias, en situation financière extrêmement précaire.

Au total, le plan d’aide financière annoncé par Québec atteint près de 50 millions $ par année, d’ici 2023-2024.