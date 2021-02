Médecine: l'Université de Montréal veut plus d'étudiants noirs

Roman Valiev via Getty Images

MONTRÉAL — L’Université de Montréal (UdeM) veut plus d’étudiants noirs en médecine dans ses salles de classe.

L’objectif ultime est de contribuer à ce que le corps médical représente bien la population, certes, mais aussi d’offrir de meilleurs soins aux diverses communautés noires, espèrent les instigateurs des travaux de recherche et d’un grand forum citoyen qui doivent apporter des pistes de solution pour changer les choses — une première au Québec, disent-ils.

À l’origine de ces initiatives se trouve un constat: seulement de 1,5 % à 3 % des étudiants en médecine sont noirs.

Est-ce que parce qu’ils sont peu nombreux au Québec? Le Dr Jean-Michel Leduc rejette cette hypothèse: les jeunes noirs de 15 à 24 ans, —le groupe dont font partie ceux qui sont généralement à l’âge de déposer une demande d’admission à l’université — représentent 8,4 % de la population à Montréal, signale celui qui est professeur et chercheur au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie.

«C’est la minorité visible la plus sous-représentée, dit le médecin qui est aussi responsable du comité équité et diversité au programme de médecine de l’UdeM. C’est le plus frappant».

«Quand j’étais en première année de médecine, nous n’étions que six sur 300», renchérit Nadège Zanre, une étudiante noire qui est actuellement résidante en obstétrique.

«Ça m’a un peu choquée», ajoute la Québécoise originaire du Burkina Faso, qui étudie à l’UdeM.