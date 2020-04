Je suis médecin dans une unité COVID-19: voici un geste vital que je vous encourage à poser

Sur les 55 patients de mon unité COVID-19 au coeur de Detroit, un seul avait un document de planification des soins de fin de vie. Ce patient ne parlait plus après avoir eu un AVC à l’âge de 54 ans. J’ai téléphoné à sa sœur, sa répondante désignée, et elle m’a lu son plan de soins anticipés. «Docteur, dites-lui que je l’aime», a-t-elle dit. Il était réconfortant de savoir que ce patient avait une porte-parole désignée.

Lorsque j’ai interrogé une autre patiente sur ses souhaits pour les niveaux de soins, elle a ri nerveusement et a demandé: «Est-ce que c’est un mauvais présage?» Elle était sous quatre litres d’oxygène, respirait lourdement, mais était stable. Elle pensait que la conversation avait lieu parce qu’elle n’allait pas traverser cette épreuve.

Un autre homme m’a dit: «J’ai 62 ans et j’ai encore beaucoup à faire!» Ses yeux étaient vitreux à cause de sa forte fièvre et ses mains serraient sa poitrine alors qu’il essayait de ne pas tousser. Il craignait que son âge ne l’empêche d’obtenir des soins pour le maintenir en vie, d’autant plus que certains ont suggéré que les personnes âgées sont moins dignes d’être sauvées ou même devraient être prêtes à mourir pour préserver l’économie.

Au cours de mes derniers quarts de nuit, j’ai continué à parler aux patients des niveaux de soins. «Voulez-vous être ressuscité, être sous respirateur, recevoir des chocs électriques sur votre poitrine et des compressions thoraciques qui peuvent casser vos côtes?», ai-je demandé. «Voudriez-vous un tube de gavage? Si vous ne pouviez pas prendre de décisions médicales, qui prendrait ces décisions pour vous?»

Il n’est pas facile de répondre à ces questions, surtout lorsque vous êtes déjà malade, terrifié et seul dans un lit d’hôpital.