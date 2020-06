Mon médecin m’a dit que je ne pourrais pas crier pendant mon accouchement

Dans la salle d’accouchement, j’ai été choquée de constater que j’éprouvais le même sentiment d’impuissance, que j’avais le même poids sur la poitrine et la même certitude que je ne serais pas entendue. Sauf que, cette fois, je n’étais plus une jeune femme au début de sa carrière, ni une ado paumée, mais une adulte qui s’apprêtait à devenir mère.

Et puis il y a eu la fois où mon copain m’a dit que je «dramatisais» quand je pleurais et m’enfermait dans la salle de bain après qu’il ait refusé de s’arrêter alors que je l’en implorais. Je vivais dans un tel déni, j’avais si peur, que je n’ai pas pu en parler pendant des années. Dans les moments vraiment difficiles, je sens encore l’odeur du lait à la vanille que je m’étais mis ce jour-là, et de ses mains sur mon corps. Je ressens encore la peur que j’ai éprouvée en me rendant compte que je n’étais pas entendue, un poids dont je n’arrivais pas à me libérer.

Comme cette fois où un producteur m’a prise dans ses bras pour me dire au revoir après une fête au boulot, et a laissé glisser sa main le long de mon dos pour me peloter les fesses avant que j’aie le temps de reculer. Ou quand mon patron m’a raccompagnée chez moi après une sortie informelle entre collègues, afin de s’assurer que je rentrais bien. À priori, «bien rentrer» signifiait me voler un baiser pour me souhaiter «bonne nuit».

Pourtant, je n’arrivais toujours pas à faire entendre ma voix. Peut-être parce qu’elle était médecin et pas moi. Ou parce que je n’avais encore jamais accouché. Ou simplement parce qu’à ce stade, je me méfiais tant du système médical que je voulais juste en sortir au plus vite, avec un bébé en bonne santé, et que j’étais prête à faire tout ce qu’on me disait pour que cela arrive.

Cinq semaines plus tôt, enceinte de 32 semaines, je m’étais présentée à l’hôpital à la demande d’une infirmière en raison de douleurs dans le bas du dos. Lors du triage, on a remonté ma robe noire, on m’a fixé des moniteurs sur le ventre avec deux bandes élastiques, et un médecin m’a examinée, agenouillé sur mon lit. Aucun médecin ne m’avait fait d’examen sur mon lit avant. C’était intimidant, curieusement sexuel et incroyablement embarrassant. J’ai retenu mon souffle et gardé les yeux rivés au plafond, incapable de regarder mon mari, assis de l’autre côté de la pièce en complet-cravate. L’inquiétude se lisait sur son visage.

C’est là que j’ai appris que j’étais en travail prématuré. Cela a marqué le début d’un séjour de trois semaines à l’hôpital, où j’ai eu le sentiment que personne ne m’entendait. On m’a affirmé à de nombreuses reprises que le travail avait commencé, alors que je ne ressentais absolument rien, aucune différence par rapport à l’heure ou le jour précédent.

Je me disais que si un bébé s’apprêtait à sortir de mon corps, je serais la première à le savoir. Je me suis efforcée de le dire, plusieurs fois, à l’équipe médicale. En général, ils ne tenaient pas compte de mon raisonnement, préférant me montrer les moniteurs auxquels j’étais branchée. Dans ces cas-là, on me disait souvent qu’ils allaient me faire faire un énième examen vaginal.

Désespérée, j’ai demandé à mon mari, entre deux sanglots: «Merde, mais combien de personnes vont mettre leur main à l’intérieur de moi?»

Il m’a gentiment rappelé que c’était mon corps et que personne ne pouvait y toucher sans mon consentement, même un médecin ou une infirmière. Sa détermination et sa fermeté m’ont stupéfaite.

Malgré tout, j’essayais d’être une «bonne patiente». Tout comme j’avais essayé d’être une «bonne» collègue et une «bonne» conjointe. La frontière est ténue entre défendre ses droits et agacer les personnes qui doivent prendre soin de nous. Je ne savais pas combien de temps je resterais hospitalisée, combien de temps j’aurais besoin que ces professionnels veillent sur ma santé et celle de mon bébé. Je n’étais pas vraiment en mesure de leur résister.