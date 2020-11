Avec McPlant, McDonald's se lance pleinement dans la course aux produits végétariens

D’autres chaînes comme Dunkin’ ou Starbucks ont aussi tenté l’expérience de produits destinés à satisfaire une clientèle plus sensible à la protection de l’environnement ou des animaux, et à la recherche d’une alimentation un peu moins riche.

“La demande pour les produits familiers en ces temps incertains étant plus importante que jamais, (McDonald’s) estime que ces classiques de base continueront d’être des moteurs de croissance importants grâce à leur popularité et à leur rentabilité”, a souligné le groupe dans un communiqué.

L’action de Beyond Meat a perdu environ 4% lundi à la Bourse de New York.

Des alternatives comme les steaks au soja existent depuis longtemps mais des start-up comme Beyond Meat et Impossible Burger ont développé ces dernières années des produits se rapprochant bien plus du goût, de la texture et de la couleur de la viande d’animaux.