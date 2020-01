McGill défend son refus de «sortir du pétrole»

yenyan via Getty Images McGill University Campus Montreal Canada in Winter

La principale de McGill défend l’engagement de l’université montréalaise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, à la suite de la démission d’un professeur pour protester contre le refus de l’institution de retirer les hydrocarbures de ses portefeuilles.

Suzanne Fortier estime que la réduction de son empreinte carbone globale sera finalement plus efficace que le «geste symbolique» de retirer les hydrocarbures de son portefeuille d’investissements.

«Nous travaillons avec un plan très concret pour réduire nos émissions de carbone et nous examinons chacun de nos investissements pour voir où nous pouvons atteindre un niveau d’émission de carbone plus faible dans notre portefeuille, et nous assurer que nous pouvons respecter les objectifs et les échéanciers», a déclaré Mme Fortier en entrevue téléphonique.