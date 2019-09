McDonald's teste les burgers Beyond Meat dans des restaurants ontariens

TORONTO — McDonald’s Canada a annoncé que certains de ses restaurants ontariens commenceraient à vendre un hamburger végétarien garni d’une boulette du producteur Beyond Meat dans le cadre d’un projet pilote mondial.

La chaîne de hamburgers a indiqué qu’elle commencerait à vendre ses boulettes à base de protéines végétales dans 28 restaurants du sud-ouest de l’Ontario.

Le projet pilote durera 12 semaines et aidera à déterminer si le restaurateur proposera le produit de façon permanente sur un plus grand nombre de ses marchés, qui s’étendent dans plus de 100 pays.

McDonald’s Canada a précisé qu’il avait retiré son dernier hamburger végétarien, le McVeggie Deluxe, de son menu en 2005.

Le projet pilote de la chaîne de restauration rapide intervient plus d’un an après que son concurrent A&W soit devenu la première chaîne nationale à proposer des hamburgers Beyond Meat au Canada, ce qui a entraîné un effet d’entraînement dans l’industrie.

Depuis lors, les restaurants Subway, White Spot, Queseda Burritos & Tacos et d’autres ont ajouté des protéines à base végétale à leurs menus.