McDonald's testera des nouveaux emballages plus écolos

La décision du géant de la restauration rapide est la plus récente d’une vague d’annonces de grandes chaînes qui s’engagent à réduire leur dépendance au plastique. Des experts affirment toutefois qu’il s’agit là de bien petits pas, qu’il faut souvent beaucoup de temps pour étendre ces initiatives à l’échelle nationale et que si elles ne sont pas planifiées correctement, elles auront en fin de compte un impact négligeable sur l’environnement.

Ces deux établissements testeront des ustensiles en bois, des pailles en papier et d’autres emballages recyclables. Les boissons fraîches seront servies dans des gobelets sans revêtement plastique et avec un couvercle en fibre de bois.

McDonald’s s’est engagée à n’utiliser et recycler d’ici 2025 dans tous ses restaurants que des emballages «renouvelables, recyclées ou de sources certifiées».

McDonald’s n’est pas la seule entreprise à commencer à introduire des emballages plus écologiques. La chaîne A&W a remplacé les pailles en plastique par des pailles compostables plus tôt cette année et Tim Hortons a lancé un nouveau couvercle recyclable à 100 pour cent. La société teste également des pailles en papier et déploie des bâtons en bois. Elle tente aussi de convaincre les clients de se présenter avec leur tasse réutilisable.