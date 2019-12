McCann a brisé son engagement envers l'Assemblée nationale, selon l'opposition

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

Or, la session parlementaire s’est terminée dans la nuit de samedi à dimanche avec un bâillon, sans que la ministre dépose quoi que ce soit.

Elle était talonnée par le porte-parole libéral en santé, André Fortin , qui l’a accusée de ne pas être «prête» à s’attaquer à la pénurie de main-d’oeuvre qui sévit dans le milieu de la santé , plus précisément au chapitre des préposés aux bénéficiaires en CHSLD.

Pour Québec solidaire, la situation illustre à quel point le gouvernement caquiste méprise les institutions démocratiques.

Le leader parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a fait état, samedi, d’une série d’événements qui démontrent, selon lui, que le gouvernement se moque de l’Assemblée nationale.

Il a rappelé que dans la dernière semaine seulement, les ministres de l’Environnement et de la Famille, Benoit Charette et Mathieu Lacombe, ont commis des fautes, dont un outrage au parlement, et que la semaine a culminé avec un bâillon.

C’est ce même gouvernement caquiste qui, cet automne, au nom du respect de l’Assemblée nationale, avait critiqué sa collègue Catherine Dorion à cause de la manière dont elle était habillée.

«Alors, j’aimerais juste dire, M. le Président, que la prochaine fois qu’on essaiera de faire, ici, des leçons à des députés sur le respect des institutions puis le respect de l’Assemblée nationale, il y a un gouvernement qui devra se regarder dans le miroir», a-t-il déclaré.

