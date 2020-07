MBAM: Nathalie Bondil dit avoir été congédiée parce qu'elle «picosse»

Ilya S. Savenok via Getty Images «Ce que je vois, c’est que le 26 juin on me dit qu’on va renouveler mon contrat et que le 6 juillet, c’est le jour de la nomination de cette direction et on me renvoie», a résumé Mme Bondil.

MONTRÉAL — Nathalie Bondil affirme avoir été congédiée de son poste de directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) parce qu’elle «picosse», et non en raison d’un climat de travail toxique comme le prétend le conseil d’administration de l’institution.

C’est ce mot dont elle se «souviendra toute sa vie» que Michel de la Chenelière, le président du C.A., a employé pour lui justifier la fin de son contrat, a-t-elle assuré mardi dans une entrevue avec La Presse Canadienne où elle a donné sa version des faits.

M. de la Chenelière n’aurait «pas vraiment» élaboré sur la nature de ce «picossement», mais la principale intéressée croit que c’est parce que le comité de direction dont la sommité mondiale était membre n’a pas endossé la nomination de Mary-Dailey Desmarais au poste de directrice de la conservation.

«Ce que je vois, c’est que le 26 juin on me dit qu’on va renouveler mon contrat et que le 6 juillet, c’est le jour de la nomination de cette direction et on me renvoie», a résumé Mme Bondil.

Le président du C.A. lui aurait demandé d’écrire que le processus a été fait de façon régulière et qu’il y avait unanimité au comité des ressources humaines quant au choix de cette personne, ce qu’elle a refusé, soutenant que cela était faux.

Elle était aussi en désaccord avec lui sur le salaire qui était, dit-elle, plus élevé que celui d’une directrice qui avait davantage d’expérience.

«Quand on questionne un processus, quand on émet un avis, on fait de l’insubordination, on fait du picossage», a constaté Mme Bondil. Selon elle, le comité de direction doit diriger et le conseil d’administration aider et surveiller.