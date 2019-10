Beauce: un résultat imprévisible à trois jours du vote

SAINT-GEORGES, Qc — “J’ai peur pour le tissu social (...). Là, ça se traite de petits fermiers, d’exploiteurs qui sont multimillionnaires.”

Sylvain Bourque nous reçoit dans son bureau attenant à son étable, à Saint-Théodore, en Beauce. Le mur est couvert de récompenses gagnées par ses vaches lors de concours agricoles.

Producteur laitier et deuxième vice-président régional de l’Union des producteurs agricoles (UPA), M. Bourque craint pour le lendemain des élections.

Pas “fair play”

Il reproche au député sortant de Beauce, Maxime Bernier, d’avoir jeté de l’huile sur le feu avec un discours “pernicieux”, des “demi-vérités” et des faux chiffres.

Chef du controversé Parti populaire du Canada (PPC), M. Bernier veut abolir le système de gestion de l’offre - un système qui régit la production et la tarification des produits laitiers au Canada. Il dit que chaque famille économisera ainsi 400 $ par an en lait, volaille et oeufs.

“C’est pas “fair play”, on ne peut pas dire n’importe quoi, a dit M. Bourque, en entrevue avec La Presse canadienne jeudi. (...) Il se fait du capital politique sur notre dos. Qu’est-ce que les gens diraient si c’était les médecins ou les infirmières?”