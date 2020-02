Maxim Roy raconte les dessous pas très glorieux d’une scène d’«October Faction»

A post shared by Maxim Roy (@maximroy_) on Feb 6, 2020 at 3:31pm PST

View this post on Instagram

Maxim Roy joue présentement le rôle d’une sorcière dans la série fantastique October Faction, présentée sur Netflix. Lorsque Julie Snyder lui a demandé de raconter les dessous d’une scène où elle s’immerge dans un bain de sang, la comédienne a provoqué beaucoup de rires dans le studio.

Elle a expliqué qu’elle devait rester cinq secondes en dessous de l’eau avant d’immerger, mais qu’elle ne calait pas. On lui a donc installé des poids. Mais comme le faux sang n’est pas une substance qu’il est suggéré d’avaler, on lui avait également mis des bouchons dans les narines.

La comédienne a raconté qu’à la fin de la scène, alors qu’elle était nue et aveuglée, un bouchon est remonté dans sa narine.

«Je suis aveugle, je peux pas ouvrir les yeux parce que ça pique, je suis toute nue et je crie: “It’s going to my brain!”» a-t-elle relaté en riant.

Quelques personnes sont alors venues l’aider à sortir du bain («j’étais à poil!», a-t-elle rappelé), et un ambulancier est arrivé sur le plateau pour lui retirer son bouchon à l’aide de longues pinces.

«On s’imagine que c’est glamour [notre métier], mais c’est absurde!» s’est-elle exclamée.

Maxim Roy a aussi parlé de son expérience pour la série Mirage (qui sera présentée sur Crave prochainement), tournée en partie à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis.

Lorsque Julie Snyder lui a demandé si l’actrice de 47 ans avait sacrifié beaucoup de choses pour «réussir plus que les autres», celle-ci a répondu qu’elle avait sacrifié beaucoup de relations personnelles, dont des amitiés.

«Mais je ne trouve pas que je réussis plus que les autres, je suis toujours en train de me chercher une job», a-t-elle affirmé.

Elle a aussi ajouté qu’il était peut-être plus facile pour un homme d’avoir ce genre de carrière.

La semaine des 4 Julie est présentée du lundi au jeudi à 21h sur les ondes de V, et est disponible en rattrapage sur noovo.ca.