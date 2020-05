Maxi présente une version «légèrement» modifiée de sa publicité controversée

Maxi propose, ce vendredi 29 mai, une version «légèrement» modifiée de la publicité qu’elle a dû supprimer à peine quelques heures après le début de sa diffusion, après que celle-ci eut été jugée grossophobe par l’organisme ANEB Québec et plusieurs internautes (dont Bianca Longpré, qui devait évidemment ajouter son grain de sel).

La chaîne de supermarchés a donc présenté une version couverte des tomates qu’elle a reçues tout au long de la journée d’hier, jugeant que le message premier de la publicité, qui vise à encourager la consommation des produits d’ici, demeure important en cette période d’incertitude.

«On a bien reçu toutes les tomates lancées suite à notre dernière publicité [...] Si vous permettez, on va les garder pour nous permettre de garder notre message, dont le propos sur les produits d’ici était bien intentionné», peut-on lire au début du spot.

Bien joué, Maxi, bien joué.

Martin Matte avait également réagi à la controverse par l’entremise de sa page Facebook.

«Cette pub de Maxi se veut un clin d’œil au confinement qui nous fait manger plus. Point! On ne rit pas de personnes, c’est Martin Matte, qui a pris du poids en confinement et on rit avec ça, en exagérant beaucoup. Personne dans le processus de la création de cette pub n’a voulu ou a pensé offenser les gens en surpoids. Jamais. Cela dit, je suis désolé pour les personnes qui se sont sentis offensées», a-t-il déclaré.

«Beaucoup de personnes m’ont écrit pour me dire qu’ils ont vu la pub et l’ont trouvée très drôle. Beaucoup de gens en surpoids me l’ont écrit aussi. Merci pour vos messages. Faut pas oublier que la majorité des gens trouvait la pub drôle, ce n’est quand même pas à négliger!»

Maxi confirme également qu’elle s’engage toujours à remettre 250 000$ aux Banques alimentaires du Québec.