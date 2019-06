Pensez-y deux fois avant de laisser votre clé de maison à Étienne Boulay

Étienne Boulay a vidé son cabanon dernièrement en vue d’un «gros party» qu’il organise dans quelques semaines.

Pour l’aider à venir à bout de cette lourde tâche, il a fait appel à quelques-uns de ses amis. Mais son estimé voisin manquait à l’appel. La raison? Ce dernier était parti en Gaspésie pour le travail.

Grave erreur!

L’ancien porte-couleur des Alouettes de Montréal et ses complices ont décidé de profiter de la situation à leur façon en remplissant la maison du dénommé Joe Blais de 1500 ballons, en plus de peinturer ses bacs à ordures et de recyclage, sa pelouse et ses arbustes… et de partager une vidéo de leurs méfaits sur les réseaux sociaux.

Étienne Boulay a toutefois rassuré les internautes en indiquant que son voisin comptait déjà refaire son terrassement dans les jours qui viennent.

«En tant que bon voisin, on a sa clé de maison et son code, et on sait qu’il n’y a personne chez eux pour encore deux jours. On va donc lui préparer un petite surprise pour son retour», a expliqué Étienne Boulay, machiavélique.