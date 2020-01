La DPJ, la DPJ, la maudite DPJ...

Malgré tout ça, c’est ma job. Insuffler une dose de joie et de bonheur à ces enfants qui n’ont pas grand-chose dans la vie et qui risquent de continuer à ne pas avoir grand-chose.

On a déjà décrit le quotidien d’une éducatrice en centre jeunesse (CJ). On vous a posé la question à savoir si vous la feriez, notre job? La réponse est simple. C’est non.

Ça fait sept ans que j’y suis maintenant. Depuis 2 ans, je m’occupe de p’tits gars qui ont entre 12 et 14 ans. Normalement. Parfois on en a des plus vieux, souvent des plus jeunes.

Ma job, c’est d’arriver à faire vivre des moments positifs, des moments où les jeunes croient en eux, en leurs capacités. Des encouragements pendant le match de soccer, des félicitations pour une journée à l’école sans crises, un gros «bravo mon p’tit jeune homme» pour avoir été capable de me demander d’aller à la salle de jeux pour se défouler sans tout péter quand il y avait un trop plein.

Ma job, c’est d’amener les p’tits gars à croire qu’ils valent quelque chose, qu’ils sont plus qu’un simple numéro dans une grande bâtisse grise.

Ma job, c’est d’apprendre aux enfants comment se laver, comment manger en groupe avec des ustensiles, comment faire du lavage, faire son lit, s’habiller, prendre soin de soi, aller à l’école, être capable de côtoyer des humains sans grogner, crier ou envoyer promener.

Ma job, c’est de leur apprendre qu’avec ben ben du temps, c’est possible de se faire apprécier et même aimer par des gens.

Ma job, c’est de leur apprendre que certains adultes sont dignes de confiance, qu’il y en a même des gentils.

À chaque jour, depuis sept ans, j’essaie de faire une différence. J’essaie d’inculquer des valeurs, des façons de voir la vie et des principes à des enfants qui arrivent sans fondations, avec des bases toutes croches, écorchés vif par la vie.

«Les méchants»

On est pas parfait en CJ. Il y a des jours où on devient impatient devant le manque d’avancement. Il y a des jours où on ne comprend tout simplement pas le fonctionnement de l’enfant devant nous et où on est à court de solutions pour l’aider. Il y a des jours où on les laisserait tomber ces enfants-là. Parce qu’on va se le dire, c’est souvent ingrat et peu gratifiant.

On est les méchants, ceux qui empêchent l’enfant de vivre à la maison même si avec nous, il a accès à trois repas par jour, une douche, un lit, des vêtements propres et des gens bienveillants qui l’entourent. Ça, ça prend ben du temps au jeune à le réaliser. Certains ne l’acceptent jamais. Pis c’est correct. On peut pas tout réparer. Il y a des gens tout simplement trop brisés. Mais on essaie. Fort. Souvent avec les moyens du bord. Parce qu’on va se le dire. Les temps sont durs.

Il manque de personnel partout. Les CJ ne font pas exception. Les éducs tentent d’être solidaires entre eux et de se serrer les coudes. Tout le monde fait du temps supplémentaire. Mais même ça, ce n’est pas assez. La charge de travail est immense, les cas, intenses. La question de la santé mentale est omniprésente. Plusieurs tombent au combat. Malgré tout, on continue de se présenter. Parce qu’il faut prendre soin des enfants.

Ça fait que avant de juger la maudite DPJ, viens me jaser.