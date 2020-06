L'Américain Matthew Williams, nouveau créateur de Givenchy

Il succède à la Britannique Clare Waight Keller, connue pour avoir signé la robe de mariée de Meghan Markle et avoir été la première femme directrice artistique de Givenchy. Elle a quitté la maison appartenant au groupe du luxe LVMH en avril.

Matthew Williams, 34 ans, qui prendra ses fonctions mardi, sera responsable de la direction créative des collections féminine et masculine de la maison qui avait habillé Audrey Hepburn.

Il continuera par ailleurs de faire des collections pour sa marque, Alyx - du nom de sa fille aînée -, lancée en 2015 et basée en Italie.

Il y a un an, c’est Rihanna, vedette de la musique et d’Instagram, qui avait obtenu “carte blanche” du PDG de LVMH Bernard Arnault pour diriger sa marque de luxe Fenty et faire la mode à sa manière.