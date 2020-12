Mathieu Dufour annonce une grande chasse aux cadeaux à Noël

Vous ne verrez peut-être pas maman et papa le 25 décembre , mais pas question de se tourner les pouces devant Netflix. L’humoriste Mathieu Dufour invite les Québécois à une chasse aux cadeaux aux quatre coins de la Belle province.

Celui qui avait organisé une précédente chasse aux surprises au Saguenay - sa région natale - sur les réseaux sociaux a eu l’idée de récidiver, mais cette fois sur l’ensemble du territoire québécois. «On va sauver Noël en gang les chums», a-t-il écrit sur Facebook et Instagram.

Pour marquer le coup, l’humoriste à l’origine du fameux Show-rona Virus n’a pas fait les choses à moitié. Il s’est vêtu d’un genre de perfecto emprunté à maman Noël et a eu recours aux services du coiffeur de stars Marcus Villeneuve pour peigner et décorer sa longue tignasse façon sapin de Noël. Voyez la transformation et tous les clichés hilarants de Bertrand Exertier ci-dessous: