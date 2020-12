40 millions de livres de masques pourraient avoir été jetés au Canada pendant la pandémie

K Neville via Getty Images

K Neville via Getty Images

En vertu de données plus récentes, un des auteurs de l’étude, le Canadien Tony Walker, estime même que ces chiffres sont trop conservateurs.

Au printemps, en se basant sur des données préliminaires en provenance de l’Italie, une équipe de chercheurs portugais et canadiens ont estimé que si chaque personne utilisait 17 masques jetables par mois, la planète en consommerait 129 milliards pour chaque mois de pandémie .

Dès le début de la pandémie de COVID-19 , des chercheurs et des organismes de défense de l’environnement se sont inquiétés de la pollution qu’engendrerait tout l’équipement de protection individuel nécessaire pour limiter la propagation de la maladie.

Si la population générale optait exclusivement pour les masques réutilisables, les pays généreraient 95% moins de déchets et de pollution associés aux couvre-visage seraient évités, selon une étude britannique. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont pris en compte toute la chaîne d’approvisionnement des deux types de produits et l’énergie nécessaire pour le nettoyage des masques en tissu (en Angleterre, où l’énergie renouvelable est beaucoup plus rare qu’ici).

Pour ce qui est des travailleurs de la santé, le gouvernement fédéral a lancé cet automne un programme de subvention pour créer des équipements de protection individuelle plus verts.

La compagnie montréalaise Dorma Filtration a par exemple créé un masque N99 qui peut être réutilisé jusqu’à 30 fois et qui est entièrement recyclable.

Avec les informations de Samantha Beattie, HuffPost Canada

À VOIR AUSSI: