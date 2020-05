Combien de temps les masques mettent-ils à se décomposer?

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Les masques de protection respiratoire individuelle et chirurgicaux ne sont pas dégradables.

Obligatoire dans les transports et dans de nombreux commerces en France, le masque est devenu l’outil indispensable face à la crise du coronavirus.

Pourtant, alors que le déconfinement est désormais en cours depuis une dizaine de jours en France, sur les réseaux sociaux, des photos montrant des masques abandonnés en pleine nature pullulent. Or, si jeter sa protection est un geste anodin, il n’en a pas moins des conséquences environnementales durables.

500 ans pour le polypropylène

Les masques chirurgicaux et FFP2 (protection respiratoire individuelle) sont tous deux réalisés à partir de polypropylène, un polymère qui s’apparente à du plastique. Ce type de matière est par exemple également utilisée pour réaliser des meubles de jardin.

Largement légitime sur un plan sanitaire, son usage engendre une pollution sans précédent. ”Le polypropylène n’est pas biodégradable dans la nature, ni compostable. Il va se dégrader par l’action des UV, l’oxydation dans un processus qui peut prendre des dizaines voire des centaines d’années. Mais sans qu’au final il ne soit biodégradé”, explique au HuffPost Ludwik Leibler, membre de l’Académie des sciences et directeur de laboratoire au CNRS-ESPCI.

Ce sont en fait les mêmes problématiques qui se posent qu’avec le sac plastique qui met près de 450 ans à se dégrader, abonde Etienne Grau, enseignant-chercheur à l’Université de Bordeaux. “Ce n’est pas le pire des polymères, mais on estime généralement que le polypropylène massif met environ 500 ans à se dégrader, avec les masques comme il s’agit de couche fines, cela pourrait être légèrement plus rapide”, précise-t-il au HuffPost. En comparaison, on estime qu’une canette en aluminium prend près de 100 ans à se dégrader dans la nature, quand un mégot de cigarette prend un à deux ans.

Devenue invisible pour les yeux après cette dégradation, la pollution au polypropylène est pourtant toujours là. “Le polypropylène est assez friable, ses molécules vont se couper en plus petites molécules qui ne pourront pas être assimilées par l’environnement et qui vont donc entraîner une pollution”, explique-t-il.

Même avant dégradation, ces masques peuvent venir boucher “les canalisations d’eaux usées et [perturber] les systèmes d’assainissement”, tout comme les lingettes désinfectantes jetées dans les toilettes, avertit le Centre d’information sur l’eau (CIEau), émanation des entreprises du secteur.